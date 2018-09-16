Yörük Türkmenlerinden birlik ve beraberlik mesajı

Orhaneli Karagöz Kültür Şenliği ve Yörük Türkmen Şöleni'nin ikinci gününde 60'ı aşkın ilden gelen Yörük Türkmenler birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yörük göçü istikbal yürüyüşü, kara çadır kurulması ve çadırın önüne Türk Bayrağı dikilmesiyle başlayan şölende konuşan Orhaneli Belediye Başkanı ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Bugün burada ülke sevdalıları, bu milleti, bayrağı ve vatanı karşılıksız seven insanların bir araya geldiği şöleni yaşıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından gelen tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Herkes, bin yıldır Türkiye ile uğraşıyor. Türkiye'yi yıkarlarsa, Türk dünyası ve İslam alemini çok daha çabuk bitireceklerini düşünüyorlar. Bizde onlara bir mesaj olsun diye bugün burada yurt içi ve yurt dışından gelen Türklerle diyoruz ki ‘Ey dünya, biz güçlü bir devletiz. Topunuz da gelseniz, hepiniz de gelseniz, biz ayakta durmaya devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin” dedi.

Şölen, geleneksel Türk sporları, Bayan Atlı Okçuluk Kulübü'nün gösterileri, binicilik gösterileri, çeşitli kültürel yarışmalar, halk oyunları gösterileri ve kültürel sanatçıların konserleriyle devam etti. Etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmalarda birinci olanlara ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.