Yörük ve Türkmen Şenlikleri dünya liderlerini ağırlayacak

Bursa'nın Orhaneli Belediyesi tarafından bu yıl 27'ncisi yapılacak olan Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kıraç, Buray, Tuğba Ger ve Ömer Çandır'ın konser vereceği şenlikte Türk sporları, seyirlik oyunlar sergilenecek. Toplu sünnet şöleni de yapılacak. Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, “Her geçen yıl kültüre daha da ağırlık vererek, geleneksel hale getirdiğimiz şenliğimizde on binlerce vatandaşımızla buluşma imkânı buluyoruz. Ecdâdımız ve gençlerimiz arasında bir köprü olmak için düzenlediğimiz Yörük Türkmen Şöleni coşkumuza bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Başkan Tatlıoğlu, “Bu yıl 27'ncisi düzenlenecek olan Karagöz Kültür Şenlikleri ve Yörük Türkmen Şöleni, 14 Eylül tarihinde başlıyor. İlçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla açılışı yapılacak şenlikler, daha sonra halkın katıldığı kortej yürüyüşü ile devam edecek. Şenliğin ilk günkü etkinlikleri, belediye binası önünde düzenlenecek halk oyunları gösterileri ve Belediye Çay Bahçesinde Sait Yılmaz adına gerçekleşecek toplu sünnet şöleni ile sona erecek. Şenliklerin ikinci gününde ise Türkiye-Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği, Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve yaklaşık 60 ilden 300 Yörük Türkmen derneği, federasyon ve konfederasyonun yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Suriye ve Irak Türkmenlerinin de katılımıyla Karagöz Piknik alanında, Yörük Türkmen Şöleni başlayacak. Her geçen yıl ulusal ve uluslararası boyutta katılımcı sayısı artan şölende, ülke ve dünya gündemi değerlendirilirken, katılımcılar fikir alışverişinde bulunacaklar. Şölen etkinlikleri kapsamında ilk olarak Yörük göçü yürüyüşü yapılacak ve ardından şölen, Yörük yaşamının canlandırılması, konferans, yerel sanatçılar tarafından verilecek halk konserleri, yarışmalar ve çeşitli oyunlarla devam edecek. Karagöz Kültür Şenlikleri'nin son günü ise Karagöz Mesire Yeri'nde Oğuz Boyları Yörük Türkmen Beyleri geçişi ile başlayacak. Yapılacak konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek. Ödül törenin ardından sanatçılar Kıraç, Buray, Tuğba Ger ve Ömer Çandır konser vererek, şenliğe coşku ve renk katacaklar” diye konuştu.