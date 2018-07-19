Diğer
Kategoriler
19 Temmuz 2018 11:03

Yörük ve Türkmenlerden engellilere tekerlekli sandalye

Kuruluş aşamasını yeni tamamlayan Yörük Türkmenleri Derneği Mudanya Şubesi, Engelliler Derneği’ne tekerlekli sandalye hibe etti.

Yörük ve Türkmenlerden engellilere tekerlekli sandalye

19 Temmuz 2018 11:03


Yörük Türkmenleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Oğultekin ve üyeleri, Mudanya Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek, kendilerine çok fonksiyonlu engelli arabası hibe etti. Mustafa Oğultekin, “Dernek olarak harekete geçtik. Kuruluşumuzun ardından yönetim olarak aldığımız karar doğrultusunda, bir sivil toplum kuruluşuna yakışır, ihtiyaç duyulan her türlü yardımı yapacağız. İlk olarak görüştüğümüz Mudanya Engelliler Derneği’nin bir eksiğini gidermek maksadıyla aldığımız çok fonksiyonlu sakat arabasını kendilerine teslim ettik. İlerleyen zamanlarda derneğimizin gücü nispetinde bu tür teşebbüslerimizi sürdüreceğiz” dedi.


Engelliler Derneği Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Bu tür yardımların derneğimize katkısı çok büyük. Diğer sivil toplum kuruluşlarımıza örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç