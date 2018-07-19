Yörük ve Türkmenlerden engellilere tekerlekli sandalye

Yörük Türkmenleri Derneği Şube Başkanı Mustafa Oğultekin ve üyeleri, Mudanya Engelliler Derneği’ni ziyaret ederek, kendilerine çok fonksiyonlu engelli arabası hibe etti. Mustafa Oğultekin, “Dernek olarak harekete geçtik. Kuruluşumuzun ardından yönetim olarak aldığımız karar doğrultusunda, bir sivil toplum kuruluşuna yakışır, ihtiyaç duyulan her türlü yardımı yapacağız. İlk olarak görüştüğümüz Mudanya Engelliler Derneği’nin bir eksiğini gidermek maksadıyla aldığımız çok fonksiyonlu sakat arabasını kendilerine teslim ettik. İlerleyen zamanlarda derneğimizin gücü nispetinde bu tür teşebbüslerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Engelliler Derneği Başkanı Rüveyde Demet Ataman, “Bu tür yardımların derneğimize katkısı çok büyük. Diğer sivil toplum kuruluşlarımıza örnek olmasını diliyoruz” diye konuştu.