Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 22:16

Yörüklerin merkez otağı Bursa’da açıldı

Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği ve Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Merkez Otağı Bursa’da açıldı.

Yörüklerin merkez otağı Bursa’da açıldı

09 Haziran 2018 22:16

Toplanan vatandaşlara ise iftar yemeği verildi.


Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı merkez Osmangazi ilçesinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Kendi yörelerine has renkler olan programda Yörük vatandaşlar iftar yaptı.


Programda açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 4 yıl önce yola çıktıklarını ve çok ciddi mesafe kat ettiklerini belirtti. Tatlıoğlu, "Biz 4 yıl önce harekete geçerek bu devleti, milleti, bayrağı seven arkadaşları toparlayıp bu devlete yakışır millet olma melekesini oluşturmak için bir araya geldik. Daha önce geçici bir merkez açmıştık şimdiyse asıl merkezin açılışını yapıyoruz. Kuruluş amacımız Türkiye’de ne kadar dernek varsa bunların şemsiyesi olmaktır. Bizim kırmızı çizgilerimiz bu vatanı sevmek, bu milleti sevmek ve bu bayrağı sevmektir. Bunları seven herkes ile omuz omuza yan yana kol kola bu ülke için çalışacağız. Dünyadaki bütün devletlerin karşısında mahcup olmadan muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi götürmek için çalışacağız. Bir sloganımız var, yalnız Allah’a ibadet eder ve devlete itaat ederiz. Buraya her gelen vatandaş geçmişi ile ilgili bilgiyi ve geleceği ile ilgili planları görecektir. Biz vatandaşlardan destek istiyoruz. Türkiye’de birlik beraberlik ruhunu beraber soluyalım istiyoruz. Dünyada çok stratejik bölgede bir ülkemiz var. Burası bizim vatanımız ve burayı vatan olarak sürdürmek epey zor. Bunun için bilmemiz, çalışmamız ve birbirimizi çok sevmemiz gerekiyor" diye konuştu.


Vatandaşlarla yapılan iftarın ardından yöresel müzikler eşliğinde çeşitli oyunlar sergilendi. Toplanan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildikten sonra dernekten ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
30
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç