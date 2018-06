Yörüklerin merkez otağı Bursa’da açıldı

Toplanan vatandaşlara ise iftar yemeği verildi.

Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Merkez Otağı merkez Osmangazi ilçesinde vatandaşların hizmetine sunuldu. Kendi yörelerine has renkler olan programda Yörük vatandaşlar iftar yaptı.

Programda açıklamalarda bulunan Bursa Uludağ Yörük Türkmen Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkanı ve Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, 4 yıl önce yola çıktıklarını ve çok ciddi mesafe kat ettiklerini belirtti. Tatlıoğlu, "Biz 4 yıl önce harekete geçerek bu devleti, milleti, bayrağı seven arkadaşları toparlayıp bu devlete yakışır millet olma melekesini oluşturmak için bir araya geldik. Daha önce geçici bir merkez açmıştık şimdiyse asıl merkezin açılışını yapıyoruz. Kuruluş amacımız Türkiye’de ne kadar dernek varsa bunların şemsiyesi olmaktır. Bizim kırmızı çizgilerimiz bu vatanı sevmek, bu milleti sevmek ve bu bayrağı sevmektir. Bunları seven herkes ile omuz omuza yan yana kol kola bu ülke için çalışacağız. Dünyadaki bütün devletlerin karşısında mahcup olmadan muasır medeniyetler seviyesine bu ülkeyi götürmek için çalışacağız. Bir sloganımız var, yalnız Allah’a ibadet eder ve devlete itaat ederiz. Buraya her gelen vatandaş geçmişi ile ilgili bilgiyi ve geleceği ile ilgili planları görecektir. Biz vatandaşlardan destek istiyoruz. Türkiye’de birlik beraberlik ruhunu beraber soluyalım istiyoruz. Dünyada çok stratejik bölgede bir ülkemiz var. Burası bizim vatanımız ve burayı vatan olarak sürdürmek epey zor. Bunun için bilmemiz, çalışmamız ve birbirimizi çok sevmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Vatandaşlarla yapılan iftarın ardından yöresel müzikler eşliğinde çeşitli oyunlar sergilendi. Toplanan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildikten sonra dernekten ayrıldı.