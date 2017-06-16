Yüksekokul öğrencileri diplomalarına kavuştu

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen diploma törenine UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger ve Prof. Dr. Eray Alper, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü (MEYOK) Prof. Dr. Mustafa Tayar, Teknik Bilimler MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, Yenişehir İbrahim Orhan MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Sincik, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, mezun olan tüm öğrencileri tebrik etti. Öğrencilere meslek hayatlarında başarılar dileyen Ulcay, Uludağ Üniversitesi meslek yüksekokullarının Türkiye ortalamasının üzerinde bir eğitim verdiğinin altını çizdi. İş dünyasında ihtiyaç duyulan kalifiye personel ihtiyacının meslek liseleri ve meslek yüksekokullarıyla birlikte çözülebileceğini vurgulayan Ulcay, “Bursa’da meslek yüksekokulu öğrencisi sayısı Türkiye ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Kentimizin sanayisi bu oranı elbette etkiliyor. Ancak Türkiye’nin kalkınması ve ilerleyebilmesi için mesleki eğitime verilen önemin arttırılması gerekiyor. Üreten ve ürettiklerini değere dönüştürebilen ülkeler yarınlarda söz sahibi olacak. Bizim de bu ülkeler arasında yer alabilmemiz için mutlaka daha çok gencin teknik ve mesleki eğitim almasını sağlamalıyız. Uludağ Üniversitesi olarak bu alanda özendirici ve teşvik edici çok sayıda projeyi hayata geçirdik. Programlarımızı tercih eden başarılı öğrencilere burs verilmesi uygulaması ile gerçekten zeki ve öğrenmek isteyen öğrencileri buralara çekmeyi başardık. Eğitim kalitemiz sayesinde de sektörde aranılan personel yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

MEYOK Prof. Dr. Mustafa Tayar, Türkiye’nin en iyi eğitim veren meslek yüksekokullarına sahip olduklarını söyledi. Mezun olan her bir öğrencinin kalifiye şekilde iş hayatına atıldığını kaydeden Tayar, 2 yıl boyunca özveri ile çalışarak öğrencilerin meslek sahibi olmasını sağlayan akademisyenlere, öğrencilere ve ailelere teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 250 öğrenci sırayla gerçek diplomalarını aldı. Öğrenciler törenin sonunda hep birlikte kep fırlatarak mezuniyetin sevincini doyasıya yaşadı.