Yükü Boğaz Köprüsü’nden ağır

Şehir merkezinden Karacabey Mustafakemalpaşa yani İzmir yönü ile Mudanya’ya gitmek isteyenler, 4 dağ ilçesine ulaşmak isteyenler mecburen Acemler Kavşağı’nı kullanıyor. Okulların açılması ile de buradaki yük daha da artacak. Ayrıca izin verilen süre dışında bu yola kamyon ve TIR’ların girmesi ya da maddi hasarlı basit bir kaza da trafiği kilitliyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin tüm yükünün Acemler Kavşağı’nın üzerine yüklendiğini, bunun çözümüyle trafikte rahatlama olacağını söyledi. Yeni düzenlemeler, tek yön uygulamaları, bazı sokakların trafiğe kapatılması ve katlı yollar üzerinde çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Yapılan düzenlemelerle trafikte bazı noktalarda yüzde 20’den yüzde 40’a kadar iyileştirme sağladık. Bu elbette yeterli değil. Akışkan ve hiç kesintiye uğramayan trafik istiyoruz. İyileşmeler var. Başlangıç noktası asıl master plan. Bir taraftan da yeni dönem için ayrı ekibim var. Burulaş’ta İstanbul’dan transfer ettiğimiz arkadaşımız başkanlığında kurulmuş Bursa’nın bazı dinamikleri ile yeni dönemin projeleri için çalışıyor. Bir taraftan lokal konularda master plan hazırlanıyor. Diğer yandan finansman ve maliyet analizleri yapılıyor. Bursa katlı yollar ile tanışacak. Kaç tane olacağı maliyet fayda analizi ile ortaya çıkacak. 3 tane mi 13 tanemi mi 23 tanemi mi olacak hepsinin maliyetini çıkarıyoruz. Yaptığımız işin bütçeye uygun tarafı olacak. Biz problemleri çok net biliyoruz. Bursa’nın yakın doğu çevre yolu özellikle Acemler İstanbul yolu arasında inkıtaya uğruyor. Onu aşmayla ilgili harika projeler var. Katlı yollar var. Acemler Kavşağı ciddi yük altında. Beraberinde hastane de geliyor"

"Acemler Kavşağı Boğaz Köprüsü’nden daha çok yük çekiyor"

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden günde 190 bin araç geçerken Acemler Kavşağı’ndan 210 bin aracın geçtiğini hatırlatan Başkan Aktaş, "Buradaki sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz. Katlı yollar, güzergah değişiklikleri gündemde. Farklı tünel geçişleri var. Bugüne kadar Bursa’da uygulaması olmayan işler var. Hikmet Şahin döneminde batçık vardı. Batçıklar seri olduğunda açılım getirdi Bursa’ya. Ancak şehir büyüyor. Yüksek İhtisas Kavşağı da şu an en problemli kavşaklardan bir tanesi. Orada çalışmaya başladık. Katlı yollarda görüşülmesi gereken taraflar var. Polemik olsun istemiyorum. Bazı sektör kesimini etkileyen caddelerde güzergah değişimleri olacak. Seri şekilde ulaşımı öncelikle çözmeye devam edeceğiz. Bursa’da yol konusunda çok alternatif yok. Kestel Görükle ana aks var. Yakın doğu çevre yolu var. Recep Tayyip Erdoğan bulvarına bağlanan yolla alakalı kamulaştırmalar devam ediyor. Uzak çevre yolumuz var. Arkadaşlar Eylül sonu ve Ekim ortasında normal yollarla ilgili planlama, raylı sistemlerle alakalı planlamalar yapıyorlar. Şehir Hastanesi beraberinde Yıldırım ve Osmangazi metrosuyla alakalı konu gündemde. Şehirde yan yolları da devreye almamız lazım. Kestel Görükle arasındaki 35 kilometre aksta 170 tane sokak var. Bunları da düzenleyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Çekirge Kükürtlü Dikkaldırım ve Mihraplı bölgesinde tek yön uygulamasının da yakın zamanda hayata geçebileceği öğrenildi