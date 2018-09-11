Yünkül güven tazeledi

Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurula AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mihrimah Kocabıyık, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Oktay Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bursa İl Müdürü Erkut Öneş, İHH Bursa Başkanı Hüseyin Kaptan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Numan Şeker ve üyeler iştirak etti. Türkiye ve İslam coğrafyasının zor zamanlardan geçmekte olduğunu belirten Yünkül, "Emperyalist zihniyetlerin coğrafyamızdaki kirli emellerini hayata geçirmek için başta Türkiye olmak üzere, komşu ülkelerde giriştikleri alçak eylemlere şahit oluyoruz. Türkiye'de de bu alçak eylemlere gezi kalkışması, 17/25 Aralık operasyonu, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve son olarak ekonomik saldırılarda şahit olmaktayız. Ancak tüm bu alçak saldırılar Türkiye'yi bir olmaya, diri olmaya ve her şartta büyük Türkiye olma idealine ulaşmasından alıkoyamamıştır" dedi.

Sağlık-Sen'in yükselen büyüme grafiğinde de, Memur-Sen'in 1 milyon üye sayısını aşmasında da teşkilatların çalışmasına vurgu yapan Yünkül, "Ancak üye sayımız kibrimizi değil, yükümüzü artırıyor. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Sayımız arttıkça kalitemiz düşmemeli, niteliğimiz milletin ışık kaynağı olmalıdır. Gücümüz ve niteliğimiz, emeğin ve ekmeğin değerini daha da yükseltmenin, kamu görevlilerine daha fazla kazandırmanın, demokratikleşmeye katkı vermenin, daha fazla yorulmanın, alın ve akıl teri dökmenin sorumluluğunu yüklemektedir" diye konuştu.