Yünkül’den Dünya Paramedikler Günü açıklaması

Sağlık-Sen Bursa Şubesi Başkanı Gökhan Yünkül, Dünya Paramedikler Gününü tebrik etti.

Yünkül, yaptığı açıklamada, “Fedakarca çalışan paramediklerimizin 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü’nü kutluyor, meselelerin çözüldüğü, çalışma şartlarının iyileştirildiği günler diliyoruz. Paramediklerimiz, zor şartlar altında büyük sorumlulukla görev yapan sağlık çalışanlarımızdır. Hasta ya da yaralıya önce ilk müdahaleyi, ardından da sağlık kuruluşuna ulaşana kadar gerekli müdahaleyi yapan paremediklerimiz, görevlerini yerine getirirken birçok sorunla da uğraşmaktadır. Özellikle acil sağlık hizmetlerinde görev yapan bütün sağlık çalışanları gibi paramedikler de güvenlik sıkıntısı yaşamaktadır. Gerek terör bölgesinde, gerekse asayiş olaylarında olay yerine giden paramediklerimizin bu tür durumlarda güvenliklerini sağlayıcı tedbirler alınmalıdır. Sağlık-Sen olarak 112 çalışanlarının yemek mağduriyetini giderdik ve 112’nin riskli birim sayılarak döner sermayelerinin artırılmasını sağladık. Paramediklerimizin diğer sorunlarının çözümü için de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.