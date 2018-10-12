Yunus Emre Spor Kompleksi sosyal donatı alanları yenileniyor

İnegöl Belediyesi, 2011 yılında hizmete giren Alanyurt Yunus Emre Spor Kompleksi'nin sosyal donatı alanlarını yeniliyor.

Şehri geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde Yunus Emre Spor Kompleksi(nin sosyal donatı alanlarını yenileme çalışmasına başladı. 2011 yılında hizmete giren kompleksin bahçesindeki alanlar tamamen kaldırılarak yenilenirken, projenin tamamlanmasıyla birlikte daha kullanışlı ve modern bir alan hizmete sunulmuş olacak.

Belediye Başkanı Alper Taban, “Kompleksimizi yeniliyoruz. Vatandaşlarımız sosyal donatı alanlarının artmasını arzu ediyor. Sitelerimiz, konutlarımız var, ama çocuklar bunların arasında sıkışıp kalıyor. Çocuklar enerjilerini buralarda atabilsinler. Bu alan da geçmişte çok güzel bir alandı. Hem spor salonu olarak kullandığımız, hem de güzel bir donatı alanıydı. Zamanla kullanılamayacak hale geliyor, eskiyor. Biz de bunları vatandaşlarımızın talepleri üzerine değerlendirdik. Alanyurt bölgesi çok yüksek bir nüfusa sahip, ancak insanların faydalanacağı sosyal donatı alanları çok az. Var olan alanların da azamî şekilde kullanılması önemli. Arkadaşlarımız yine burada birkaç noktada insanların ağaçların gölgesinde oturabileceği, içerisinde yürüyüş yollarının olduğu, kamelyaların olduğu alanları da üretip bulunduğu mahallede vatandaşların vakit geçirmesini sağlayacak” ifadelerinde bulundu.