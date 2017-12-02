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02 Aralık 2017 17:06

Yusuf Erdoğan: “İnşallah sahada gerekeni yapacağım”

Bursaspor’un genç kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Konyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "İnşallah sahada gerekeni yapacağım" dedi.

Yusuf Erdoğan: “İnşallah sahada gerekeni yapacağım”

02 Aralık 2017 17:06


Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, havayolu ile Konya’ya gitti. Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Konya’ya hareket eden kafilede Bursaspor’un basketbol takımı da yer aldı. Yolculuk öncesi uzun süren sakatlığının ardından yeniden kadroya dahil edilen kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Sakatlığını atlattığını hatırlatan Erdoğan, “Tekrar formama kavuştuğum için de çok mutluyum. Mağlup olmama serimize devam etmek istiyoruz. Özel çalışmalarıma gerektiği kadar önem verdiğimi düşünüyorum. İnşallah sahada gerekeni yapacağım” dedi.




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