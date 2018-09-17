Bursaspor'un yetenekli futbolcusu Yusuf Erdoğan, Çaykur Rizespor maçında üst düzey performans ortaya koyduklarını ancak müsabakayı kazanamadıklarını söyledi.

Bursaspor'un kanat oyuncuları Yusuf Erdoğan ve Tunay Torun, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi. Kaybedilen 2 puana değinen Yusuf Erdoğan, "Maç genelinde üst düzey performans sergiledik. Maçın hakimiyeti bizim üzerimizdeydi. VAR sisteminden iptal edilen golden sonra Rizespor biraz hareketlendi. Bu sistemden dolayı bu sene canımız yandı. Kazanmak istiyorduk. Rizespor'u da tebrik ediyorum. Biz iyi futbolumuzu göstereceğiz. Başakşehir maçından galibiyet almak istiyoruz" dedi.

Sakho'nun pozisyonunu da değerlendiren Erdoğan, "Çok az bir şey var gibi. Sistem olmasa hakemin göremeyeceği pozisyon gibi. Yine Bursaspor'un aleyhine oldu. Biz golümüzü atalım, oyunumuzu oynayalım artık sistemi de yeneceğiz" diye konuştu.

Tunay Torun: "Çalışmaya devam edeceğiz"

İlk yarı çok iyi oynadıklarını dile getiren Tunay Torun ise, "Çok üzgünüz. Biz buraya 3 puan amaya gelmiştik. Bu sezon ilk galibiyeti yaşamak istiyorduk. Çalışmaya devam edeceğiz. Başakşehir maçından 3 puan hedefliyoruz" şeklinde konuştu.