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12 Ağustos 2018 11:57

Yusuf Erdoğan: “Tartışılacak pozisyonlar ama haddimize değil”

Bursaspor’un kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, dün oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasında tartışılacak pozisyonların olduğunu belirterek, "Bunları konuşmak bizim haddimize değil, biz futbolcuyuz.

Yusuf Erdoğan: “Tartışılacak pozisyonlar ama haddimize değil”

12 Ağustos 2018 11:57

İyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Artık bugünü unutacağız” dedi.


Spor Toto Süper Lig’in 1. haftasında dün deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olan yeşil-beyazlılarda, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, sarı-lacivertli takıma karşı iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyledi. Güzel mücadele ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Sezona galibiyetle başlamak istiyorduk. Öne de geçmiştik. Gerçekten tartışılacak pozisyonlar var ama bu bizim haddimize değil, biz futbolcuyuz. İyi insanlarla çalışıyoruz. Hocamız da bize çok özgüven aşılıyor sağ olsun. Gerçekten iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Artık bugünü unutacağız. Kendi stadımızda açılış yapmak istiyoruz. İnşallah da Bursa’da güzel bir açılış yapıp, sezona güzel şekilde başlayacağız” dedi.



Tunay Torun: "Bence penaltıydı"


Yeni transferlerden Tunay Torun ise, "Ben 2-3 gün önce geldim bu takıma. Birbirimizi daha çok tanımamız lazım. 1-2 maç sonra daha iyi olacağına inanıyorum. Bugün de çok iyiydik. İlk yarı çok güzel mücadele ettik. Çok iyi futbol oynadık. Bence son dakika bir penaltı kararı var. Bence penaltıydı ama hakemler böyle karar verdi. Ona da saygımız var. Umutluyum. Genç ve dinamik bir takımız. Önümüzdeki hafta çok daha iyi bir Bursaspor göreceğimize inanıyorum” diye konuştu.




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