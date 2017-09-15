Yusuf Erdoğan: “Yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum”

Arkadaşlarım da çok yardımcı oluyor. Geçen haftayı taçlandırmak için önemli bir maça çıkacağız. İnşallah güzel bir oyun ile Malatya’dan döneriz" dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçakla Malatya’ya hareket etti. Sakatlıkları bulunan ve hafta boyunca takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Batalla ve Stancu’nun da yer aldığı kafilenin yolculuğu öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Malatya’dan iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

"İnşallah net bir skorla döneriz"

Geçen hafta Akhisarspor’a karşı alınan 3-0’lık galibiyeti taçlandırmak için önemli bir müsabakaya çıkacaklarını ifade eden Erdoğan, “İnşallah geçen hafta gibi güzel bir oyun ve net bir skorla Malatya’dan da geri döneriz. Çalışmalarımızı ona göre yaptık. İnşallah antrenmanlardaki performansımızı sahaya yansıtıp 3 puan ile dönmek istiyoruz. Yıllardır buradaymışım gibi hissediyorum. Arkadaşlarım da sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah galibiyet serisi devam ettiririz ve hem taraftarımız hem de biz mutlu oluruz" dedi.

Taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Yusuf Erdoğan, "Maraton Tribünü stadyumdaki en ateşli tribünlerden bir tanesi. Onların beni çağırması, destek vermesi beni onurlandırdı. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah onlara layık olmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.