Yusuf Güney Yıldırım’da binleri coşturdu

Yıldırım’da ramazanın maneviyatı ve coşkusu birlikte yaşanmaya devam ediyor. Yıldırım Belediyesi ramazan etkinliklerinin merkezi olan Bayrak Alanı, ünlü sanatçı Yusuf Güney’i ağırladı. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği şarkıcıya Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile birlikte dinledi. Konser öncesinde katılımcıları selamlayan Başkan Edebali, Yıldırım’ın genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençlerimizi, çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimizle birlikte öncelikli hizmet gurubu olarak belirledik. Bizim anlayışımıza göre bu gün, bize yarınların sahibi olan gençlerimizin emaneti. Gençler bizim geleceğimiz, dolayısıyla onlara hizmet etmek, onlar için bir projeler üretmek bir ağabeyleri olarak bizim boynumuzun borcu” diye konuştu.

Yıldırım’ı toplumun tüm kesimleri için olduğu gibi gençler için de daha cazip bir şehir haline getirmek için birçok proje yürüttüklerini de aktaran Başkan Edebali, “Gençlerimizin tüm beklentilerine cevap verecek ve aynı zamanda Türkiye’nin en büyük kapalı spor kompleksi olma özelliğini taşıyan Spor Kompleksimizin yüzde 80’ni tamamladık. Karapınar Gençlik Merkezi’mizin inşaatı devam ediyor. Yıldırım’da gençlerimizin beklentilerini karşılayacak bir tek sinema salonu dahi yok. Vatan Mahallesi’nde yapacağımız gençlik merkezimizde yüksek standartlara sahip 5 sinema salonu olacak. Bu fiziki hizmetlerin yanı sıra, münazara yarışmaları, İdeal Gençlik Hareketi gibi projelerimizle gençlerimizin sosyal beklentilerine de cevap veriyoruz. Hedefimiz, aydın, düşünen üreten, milli ve manevi değerleri özümsemiş, nesiller yetişmesine katkı sağlamak” ifadelerini kullandı.

“Birlikte olmaktan çok mutluyum”

Yıldırım’ın birçok kentsel dönüşümden sosyal projelere hayatın birçok alanda Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini belirten İçişleri Eski Bakanı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da “Yıldırım’ın bu başarısının ardındaki desteği burada bir daha gördüm. Burada birlikte üreten, mutluluğu ve kederi paylaşan, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir ve onun çok kıymetli sakinleriyle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Konuşmaların arından sahneye çıkan genç şarkıcı Yusuf Güney, ramazan iklimine uygun ilahilerin yanı sıra seslendirdiği şarkılarıyla Yıldırımlıları hem duygulandırdı, hem de coşturdu. Yıldırımlıların kendisine gösterdiği sevgiye kayıtsız kalmayan şarkıcı sık sık sahneden inerek şarkılarını vatandaşlarla birlikte söyledi, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Gecenin geç saatleri olmasına rağmen meydanı hıncahınç dolduran gençlerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren genç şarkıcı, kendisini coşkulu hayranlarıyla bir araya getiren Yıldırım Belediyesi’ne ve Başkan İsmail Hakkı Edebali’ye teşekkür etti.