Yüz çocukla turşu kurma rekoru kırıldı

Gedelek Turşu Festivalinde ilginç bir rekor denemesi gerçekleştirildi. Dünya Çocuk Rekorları Türkiye temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural ve protokol üyelerinin nezaretinde gerçekleşen rekor denemesinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen tam 100 çocuk turşu kurarak rekor kırdı.

Orhangazi 4.Gedelek Turşu Festivali kapsamında Dünya Çocuk Rekoru denemesi yapıldı. Dünya Çocuk Rekorları Türkiye temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural nezaretinde Gedelek Mahallesinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 100 çocuk önlükleri takıp turşu kurdular. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Jandarma Komutanı Jand.Yzb.Ali Kanber, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu başkanı Ergün Efendioğlu, Meclis başkanı Erol Hatırlı, Ak Parti ilçe başkanı Mustafa Kaya ve çok sayıda katılımcının nezaretinde gerçekleştirilen en çok çocukla turşu kurma yarışması yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca çocuklar hazırlanan sebzeleri kavanozlara yerleştirip, Gedelek suyu ile hazırlanan turşu suyunu da ekledikten sonra turşu kurup hazır hale getirdiler. Rekor denemesi öncesinde Prof.Dr.Orhan Kural rekor denemesi ile ilgili bilgi verdi. Çocuklar turşuları kurduktan sonra Dünya Çocuk Rekorları Temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural rekoru onayladı. Orhan Kural ve protokol üyelerinin tamamı hazırlanan belgeyi imzalayıp rekoru da onayladılar.

Orhan Kural, Orhangazi Gedelek’te çocukların hazırladıkları turşuların dünya liderlerinin çocuklarına gönderileceğini de belirterek, bu sayede dünya barışına ve çocukların kardeşliğine de katkı sunmuş olacağız dedi. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise Gedelek’te yarım asırdan fazladır turşuculuk yapılıyor. Gedelekli ailelerimizin çocuklarının da turşu konusundaki marifetlerini gördük. Festivalimizin en renkli görüntülerine neden olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum dedi.