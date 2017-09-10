Diğer
Kategoriler
10 Eylül 2017 14:05

Yüz çocukla turşu kurma rekoru kırıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 4.

Yüz çocukla turşu kurma rekoru kırıldı

10 Eylül 2017 14:05

Gedelek Turşu Festivalinde ilginç bir rekor denemesi gerçekleştirildi. Dünya Çocuk Rekorları Türkiye temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural ve protokol üyelerinin nezaretinde gerçekleşen rekor denemesinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen tam 100 çocuk turşu kurarak rekor kırdı.


Orhangazi 4.Gedelek Turşu Festivali kapsamında Dünya Çocuk Rekoru denemesi yapıldı. Dünya Çocuk Rekorları Türkiye temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural nezaretinde Gedelek Mahallesinde yaşları 3 ile 13 arasında değişen 100 çocuk önlükleri takıp turşu kurdular. Kaymakam Dr.Yalçın Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Jandarma Komutanı Jand.Yzb.Ali Kanber, Orhangazi TSO Yönetim Kurulu başkanı Ergün Efendioğlu, Meclis başkanı Erol Hatırlı, Ak Parti ilçe başkanı Mustafa Kaya ve çok sayıda katılımcının nezaretinde gerçekleştirilen en çok çocukla turşu kurma yarışması yaklaşık 1 saat sürdü. 1 saat boyunca çocuklar hazırlanan sebzeleri kavanozlara yerleştirip, Gedelek suyu ile hazırlanan turşu suyunu da ekledikten sonra turşu kurup hazır hale getirdiler. Rekor denemesi öncesinde Prof.Dr.Orhan Kural rekor denemesi ile ilgili bilgi verdi. Çocuklar turşuları kurduktan sonra Dünya Çocuk Rekorları Temsilcisi Prof.Dr.Orhan Kural rekoru onayladı. Orhan Kural ve protokol üyelerinin tamamı hazırlanan belgeyi imzalayıp rekoru da onayladılar.


Orhan Kural, Orhangazi Gedelek’te çocukların hazırladıkları turşuların dünya liderlerinin çocuklarına gönderileceğini de belirterek, bu sayede dünya barışına ve çocukların kardeşliğine de katkı sunmuş olacağız dedi. Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ise Gedelek’te yarım asırdan fazladır turşuculuk yapılıyor. Gedelekli ailelerimizin çocuklarının da turşu konusundaki marifetlerini gördük. Festivalimizin en renkli görüntülerine neden olan tüm çocuklarımızı gözlerinden öpüyorum dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç