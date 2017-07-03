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03 Temmuz 2017 15:58

Yüzlerce tatlı su kefali yavrusu öldü

Bursa’nın İznik ilçesinde, Karasu deresinde yüzlerce tatlı su kefali yavrusu öldü.

Yüzlerce tatlı su kefali yavrusu öldü

03 Temmuz 2017 15:58


Çakırca köyü mevkiinde toplu balık ölümleri yaşandı. Karasu deresindeki balık ölümleri vatandaşları tedirgin etti. Halk dilinde ak balık olarak da bilinen tatlı su kefali 14 ila 20 santime kadar büyüyebiliyor. Çoğu kişinin geçimini balıkçılık ile sağladığı Çakırca köyünde yaşayan Kamil Cengiz, “Şu ana kadar böyle bir şey olmamıştı. Yüzlerce tatlı su kefali toplu olarak öldü. Görüldüğü gibi dere içerisinde ölmüşler. Şu an dereye sulama kanallarının tahliye suları geliyor. Kanallarda yosun birikiyor, bunların temizlenmesi için kimyevi madde kullanılıyor olabilir. Yetkililerin araştırma yapmasını istiyoruz" dedi.




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