Yüzme havuzlarında yaz yoğunluğu

Yüzme havuzlarından yararlanacak olan Yıldırımlıların can güvenliği için cankurtaranlar görevlendirildi. Yıldırım Belediyesi ayrıca havuzların temizliği için de periyodik aralıklarla dezenfekte çalışmaları uyguluyor. Vatandaşlara havuzlarda daha iyi hizmet vermek adına yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Valilik ve Yıldırım Kaymakamlığı tarafından belirlenen 720 dezavantajlı çocuğumuzu ilk etapta havuzlarımızdan yararlanmasını sağladık. Hem sporu hem de eğlenceyi bir araya getiren havuzlarımız çocuklarımız için güzel bir alternatif oluşturuyor” dedi. Yıldırımlılara güvenli ve sağlıklı hizmet sunduklarını da belirten Başkan Edebali, Havuzların temizliğini sağlamak için de periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürerek temiz ve profesyonel hizmet verdiklerini söyledi. Yıldırım Belediyesi Spor Kompleksi’nde Cuma günleri saat 13.30 ile 15.00 kızlara 15.00 ile 16.30 arasında erkeklere hizmet veriyor.