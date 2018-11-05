Yüzsüzlüğün böylesi

Yüzünü gizlemeye çalışan bir zanlıya arkadaşının 'yüzünü gizleyecek bir şey yapmadın' diye seslenmesi dikkat çekti.

Bursa narkotik polisi geçtiğimiz gün uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Aralarında lüks bir villanın da bulunduğu çok sayıda adresi şafak vakti basan narkotik ekipleri çete üyesi 28 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda şahısların ev ve arabalarında tomar tomar para ile çeşitli uyuşturucu türleri bulundu. İlk işlemleri için Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürülen 28 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.

Uyuşturucu ticareti yapan çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahısların adliyeye sevk edilmesi sırasında çok sayıda çevik kuvvet polisi görevlendirildi. Zanlıların bir kısmı çıkış görüntüsü almak isteyen gazetecileri görünce yüzlerini gizlemek isterken, bir zanlı 'utanılacak, yüz gizleyecek ne yaptık da yüzlerinizi gizliyorsunuz' diye seslendi. Şahıslar adliyeye motosikletli narkotik polisleri eşliğinde götürüldü. Zanlıların adliyedeki sorguları devam ediyor.