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24 Temmuz 2018 12:26

Yüzyılın ay tutulmasına hazır mısınız?

Büyükşehir Belediyesi tarafından bilimi çocuklara sevdirmek ve topluma yaymak hedefiyle projelendirilen Bursa BTM, yaz faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Yüzyılın ay tutulmasına hazır mısınız?

24 Temmuz 2018 12:26

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi, bilime meraklı astronomi tutkunlarını ‘Bursalı Amatör Astronom Hasip Sönmezalp için düzenlenen programla’ Mihraplı Kent Park’ında buluşturacak. Her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen faaliyet bu yıl 27 Temmuz gecesi yapılacak.


Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek ‘Hasip Sönmezalp Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nde katılımcılar, alana kurulacak mobil planetaryum ile yıldızlar ve gezegenler hakkında bilgi alacak, dev teleskoplarla yüzyılın en uzun ay tutulmasına şahitlik edecek. 7’den 70’e herkesin ücretsiz katılabileceği faaliyette ayrıca takımyıldızları hakkında bilgi de verilecek. Mihraplı Kent Park’ında 27 Temmuz gecesi saat 21.00’de başlayacak faaliyet gece saat 01.00’e kadar devam edecek.




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