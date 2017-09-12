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12 Eylül 2017 12:20

Yüzyıllık macera başlıyor

Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği’nin geleneksel olarak düzenlediği “Yüzyıllık macera” adlı bisiklet turu başlıyor.

Yüzyıllık macera başlıyor

12 Eylül 2017 12:20


1897 yılında Ahmet Tevfik’in “Hüdavendigar Vilayeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelan” adlı kitapta topladığı bisiklet turunun 8’incisi 14-17 Eylül tarihleri arasında Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği tarafından gerçekleştirilecek. Mudanya’dan başlayacak olan turda Nilüfer, Kestel, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Gemlik olmak üzere 7 ilçe geçilerek 250 kilometre pedal çevrilecek. Bu seneki turun sloganı “İki tekerin 200. yılı” olacak.


BUBİDOSD Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Ayçetin, “Bisikletin artık şehir ve insan hayatına kattıklarıyla bilinmesi gerekir. Bisiklet, bütün sürücülerin fark etmesi gereken bir araç” söyledi.


Bursa’nın bisiklet kullanmaya uygun bir il olduğunu, Ahmet Tevfik’in 1890’lı yıllarda bisikletiyle Bursa’daki güzellikleri kaleme aldığını hatırlatan Ayçetin, "BUBİDOSD olarak Bursa’da bisikleti yaygınlaştırmak ve şehrimizdeki güzellikleri insanlarla paylaşmak istiyoruz" dedi.




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