Yüzyıllık macera Mudanya’dan start aldı

4 gün sürecek bisiklet turunda 350 kilometre yol kat edilecek.

1897 yılında Ahmet Tevfik’in "Hüdavendigar Vilayeti Dahilinde Velespitle Bir Cevelan" adlı kitapta topladığı bisiklet turunun 8’incisi Mudanya’da düzenlenen tören ile başladı. İskele meydanındaki törene yaklaşık yüz bisikletçi katıldı. Bursa Bisiklet ve Doğayı Sevenler Derneği Başkanı Ertan Ayçetin, bisiklet turunda güzel arkadaşlıkların kurulduğuna dikkat çekti. Bisiklet turu Misi, İnegöl, Yenişehir, İznik ve Gemlik etapları sonrasında yeniden Mudanya’da tamamlanacak. Dört gün sürecek bisiklet turunda bisikletçiler yaklaşık olarak 350 kilometre yol kat edecek.