Zabıta ekiplerinden fiyat ve gramaj denetimi

Yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan işyerlerinin işletmecileri ve çalışanlarına teşekkür eden zabıta ekipleri, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için bazı işletmecilere ihtar verdi.

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Zabıta Müdür Vekili Refik Bakır, “Gemlik Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde, hijyen ve gramaj kurullarına uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz devam edecek” dedi.