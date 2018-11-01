İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta ekiplerinden fiyat ve gramaj denetimi

Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırınları denetledi.


Yapılan denetimlerde kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan işyerlerinin işletmecileri ve çalışanlarına teşekkür eden zabıta ekipleri, tespit ettikleri eksikliklerin giderilmesi için bazı işletmecilere ihtar verdi.


Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz'ın talimatları doğrultusunda vatandaşların sağlığı için rutin denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Belediye Zabıta Müdür Vekili Refik Bakır, “Gemlik Belediyesi olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Yaptığımız denetimlerde, hijyen ve gramaj kurullarına uymayan fırınlara gerekli uyarılarda bulunduk. Bundan sonraki süreçte de vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerimiz devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.