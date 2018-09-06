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06 Eylül 2018 12:33

Zabıta Haftası’nda kan bağışında bulundular

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Haftasında kan verdi.

Zabıta Haftası’nda kan bağışında bulundular

06 Eylül 2018 12:33


Zabıta teşkilatının kuruluşunun 192’inci yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden anlamlı bir bağış geldi. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kuruluş yıl dönümünde, önce Heykel’de düzenlenen çelenk koyma törenine katıldılar. Bursa’daki il ve ilçe zabıta teşkilatlarının katıldığı törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Türk Kızılayı’na giderek kan verdi. Topluca kan bağışında bulunan zabıta ekipleri, herkesi bu konuda hassasiyete davet etti.




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