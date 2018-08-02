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02 Ağustos 2018 14:33

Zabıta müdürleri Oylat’ta toplandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürleri İnegöl’de buluştu.

Zabıta müdürleri Oylat’ta toplandı

02 Ağustos 2018 14:33


Her ay farklı bir ilçede gerçekleştirilen koordinasyon toplantısına bu ay İnegöl Belediyesi ev sahipliği yaptı. Oylat’taki toplantıya ilçelerin zabıta yetkilileri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Enver Fatih Karakoç’un da hazır bulunduğu koordinasyon toplantısında İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği ve başarıyla uyguladığı kaldırım işgâlleri görüşüldü. Bursa’nın tamamında aynı uygulamanın yapılmasının planlandığı ifade edildi. Ayrıca şehir içi trafiğini rahatlatmak için dağıtıcı firma araçlarının şehir merkezine giriş ve çıkış saatlerine ilişkin düzenleme yapılması konusu görüşüldü.


Zabıta müdürlerinin koordinasyon toplantısını Belediye Başkanı Alper Taban da ziyaret etti. Taban, "Şehrimize gelen herkes bizim için misafirdir. Belediye başkanı olmakla sadece belediyeyi değil, şehrin yönetimine talip oluyorsunuz. Dolayısıyla bu şehre gelen herkes bizim için gönüllü bir turizm elçisidir. Bu anlamda gelen herkesin mutlu ve memnun ayrılması bizim için mühimdir” dedi.




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