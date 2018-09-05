Zabıta teşkilatı 192 yaşında

kuruluş yıldönümü münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle bir araya geldi.

BUSKİ BURFAŞ Sosyal Tesisleri’ndeki buluşmada Başkan Alinur Aktaş, personelin Zabıta Haftası’nı kutladı. Genel Sekreter İsmail Yılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka, Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç, Zabıta Denetim Şube Müdürü Mustafa Mutlu ve ilçe müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Alinur Aktaş, personel ile kahvaltı yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, zor ve önemli sorumluluğa sahip zabıtanın görevini fedakarca yerine getirdiğini belirtti. 3 milyon nüfusu ile farklı kültürleri bünyesinde barındıran Bursa’da zabıtanın her zaman iş ve işleminin fazla olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, denizi, sahilleri, tarihi ve turistik mekanları, trafik sıkıntısı olan şehirde 199 kişilik ekiple mücadele edildiğini hatırlattı. Bursa ölçeğinde sayının çok düşük olduğunu ve ekibin artırılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Zabıta teşkilatımızın 192. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ekiplerimizden ‘duruş ve kararlılıklarını bozmadan’ meseleleri halletmelerini bekliyorum. Yaptığınız uygulamalarla hukukî teâmülleri elden bırakmadan kanun çerçevesinde kararlılığınızı ortaya koyun. Mağdur edilmeye çalışabilirsiniz. Siz yeter ki samimi ve gayretli olun. Biz kesinlikle arkanızda dururuz. Bazen can sıkıcı manzaralar ortaya çıkabiliyor. Ancak usulü dairesinde bertaraf edelim. Tehlike gördüğünüzde lütfen destek alın. Büyükşehir Belediyesi zabıtası olarak ilçe belediyelerindeki zabıta ekipleriyle koordineli hareket edelim. Asıl olan memleketin esenliğidir" dedi.