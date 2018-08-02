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02 Ağustos 2018 19:39

Zabıtadan ‘dayak’ iddialarına yanıt

Sosyal medyada yayılan ve bir zabıta memuru tarafından darp edildiği öne sürülen ağlayan çocuk görüntülerinin zabıtayla ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

Zabıtadan ‘dayak’ iddialarına yanıt

02 Ağustos 2018 19:39

Görüntüyü kaydeden kişinin ‘Seni zabıta mı dövdü?’ sorusuna çocuk, ‘Arı soktu’ diye cevap veriyor. Yaklaşık 40 saniyelik görüntüde, çocuğun ağzından zabıta kelimesi çıkmıyor.


Bugün sosyal medyada ağlayan bir çocuk görüntüsü paylaşımı üzerinden, Bursa’da bir zabıta memurunun bir çocuğu darp ettiği iddia edildi. Hatta bu görüntüler üzerinden, konunun tam olarak ne olduğu bile anlaşılmadan zabıtayı eleştiren çok sayıda paylaşımlar yapıldı. Ancak görüntüler dikkatle incelendiğinde konunun zabıta ile hiçbir ilgisi olmadığı görüldü. Söz konusu görüntüde ağlayan çocuğun anlatımlarında olayın zabıta tarafından yapıldığına dair bir ifade bulunmazken, görüntüleri kaydeden kişinin sorduğu ‘Seni zabıta mı dövdü?’ sorusuna çocuk, ‘Arı soktu’ diye cevap veriyor. Görüntünün devamında çocuğun konuşmalarından pek bir şey anlaşılmazken, zabıta kelimesi ise sadece görüntüyü kaydeden kişinin ağzından çıkıyor.


Öte yandan görüntünün paylaşıldığı bir sosyal medya platformunda olayın görgü tanığı olduğunu belirten bir vatandaşın açıklamalarda bulunuyor. Ali İlker Özkul adlı kullanıcı, görüntülerin altına yaptığı yorumda “Bu çocuğu ve video çekeni artı yanındaki bayanı gördüm. Bursa Şehreküstü Meydanı’nda çok uğraş verdiler ama çocuk bir zabıta diyordu bir çay ocağı diyordu. Bir aşağıdakiler dövdü diyordu ne söylediği belli değil. Hatta bayan da kızdı bir öyle bir böyle diyorsun diye. Umarım dövenler bulunmuştur” ifadesini kullanıyor.




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