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Zabıtadan esnaf adaylarına kanun dersi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, usta öğreticilik kursunu tamamlayıp dükkan açacak olan esnaf adaylarına, iş hayatında uyulması gereken kanun ve kurallar hakkında bilgiler verdi.


Vatandaşların huzuru için görev yapan Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal sorumluluk projelerini de sürdürüyor.


Usta öğretici kursunu bitirerek esnaf olmaya hazırlanan vatandaşlara, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü iş hayatının gerektirdiği mevzuatlar ve uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi. Osmangazi Mesleki Eğitim Merkezi'nde düzenlenen seminerde, zabıta personeli Samet Erkaya ve Mustafa Sert, esnaf adaylarına iş yeri ruhsatı ve genel zabıta mevzuatının yanı sıra müşteri ilişkileri, kaliteli hizmet sunma adına uyulması gereken kuralları anlattı. Ayrıca seyyar satıcılığın önlenmesi ve engelli haklarının korunmasına yönelik bilgilerin de verildiği eğitim 70'er kişiden 3 grup halinde gerçekleştirildi.

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