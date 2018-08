Zabıtadan seyyara geçit yok

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Burssa’nın her alanda daha yaşanılabilir bir şehir olması hedefiyle zabıta teşkilatlarının şehrin her köşesinde denetimlerini sıklaştırdığını söyledi. Zabıta Dairesi Başkanlığı ve ilçe belediyelerinin zabıta teşkilatlarının denetimlerin arttığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa, örnek bir huzur şehri. Tarihin her döneminde huzurlu bir şehir olarak anılan Bursa’nın değerini koruması için bizler de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bursa’da bilhassa kurban bayramı öncesinde seyyar satıcılara ve vatandaşların esenliğine engel olan olaylara asla geçit verilmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz” diye konuştu.

Başkan Aktaş, koordinasyon toplantısında bir araya gelen zabıta daire başkanları, şube müdür ve amirlerinin de bütün ekipleriyle bu meseleye hassasiyetle yaklaşacaklarını kaydetti.