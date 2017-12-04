Zabıtalar da uyuşturucuyla mücadele edecek

İçişleri Bakanlığı’nın uyuşturucu ile mücadele uygulama politikası çerçevesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeline narko rehber eğitimi verdi. Polis memurları Mustafa Volkan Tahpur ve Rukiye Gök, Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen eğitimde, Zabıta Müdürlüğü personeli ile belediyede görev yapan güvenlik görevlilerine “uyuşturucu madde ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlıları ve sokak satıcıları nasıl tanınır” konularında bilgiler verdi.

Polis memuru Mustafa Volkan Tahpur, polisiye tedbirlerle bir yere kadar uyuşturucu ile mücadele edildiğini belirterek, zabıtalar ve güvenlik görevlileri gibi sokakta vatandaşlarla birebir teması olan belediye personelinin de uyuşturucu ile mücadelede katkısının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Tahpur, “Narkotik suçlarla daha verimli mücadele edilmesi maksadıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ‘Narkomobil WhatsApp ihbar hattı’ kuruldu. WhatsApp ile vatandaşlarımızın narkotik suçlarla mücadele aşamasında, suçun işlenmesi sırası ve öncesinde metin, görüntü, video ile konumu anlık olarak bizimle paylaşması, narkotik suçların engellenmesinde etkin olacaktır. Narkotik suçlarla mücadeleyi genele yaymak için oluşturulan “0552 155 16 16” hattı 24 saat vatandaşların hizmetinde olacak” dedi.