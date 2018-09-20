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Zabıtalar öğrenciler için iş başında

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri okul önlerinde görev alarak giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilere karşıdan karşıya geçişlerde yardımcı oluyor.


Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul çevrelerinde tedbir alıyor. Bisikletli Zabıta Ekipleri İhsaniye Mahallesi, Esentepe Mahallesi ve Ataevler Mahallesi'ndeki okul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde görev yaparak öğrencilere trafik akışından etkilenmemeleri için yardımcı oluyor. Ekipler ayrıca okul önleri ve çevresinde seyyar satıcıların satış yapmasına mani oluyor. Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, okul önlerinde denetime devam edecek.

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