Zabıtaya ‘Başkan’ desteği

Zabıta Dairesi Başkanlığı personeliyle Tayyare Kültür Merkezi’nde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, talep ve görüşleri aldı. Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Aka ve Zabıta Dairesi Başkanı Enver Karakoç’un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Alinur Aktaş, şehrin en prestijli kurumunda çalıştıklarını, bunun kıymetini hep birlikte bilmek gerektiğini söyledi. 14 senelik belediye başkanlığı döneminde zabıtalığın ne kadar zor bir iş olduğunu çok net gördüğünü belirten Başkan Aktaş, personelin ‘aldıkları kararlarda’ hiç kimseye yaranamadığını dile getirdi. İster istemez zabıtaların iş yaparken hedef olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Zabıta personeli hiçbir zaman iyi ve düzgün yapılan işlere müdahale etmez. Yanlış durumlar var ise buna müdahalede bulunur. Devlet ciddiyetini bozmadan çalışmamız gerekiyor. Belediye olarak bizler, insanların en zor anlarında yanlarında oluyoruz. Oluşan düzensizliği bizler gideriyoruz. Yangın olduğunda, vatandaşın yanında oluyoruz. Sosyal yardımları, altyapıları, yolları yine bizler vatandaşa sunuyoruz. Sınırsız hayır işleyen bir kurumda çalıştığımızın bilincinde olmalıyız" dedi.

Bursa gibi kadim bir Osmanlı mirasına hizmet etmenin kendilerine nasip olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Balkanlardan Kafkaslara ve Anadolu’nun birçok yerinden bu topraklara gelen herkesin yine şehrin menfaatleri için çalıştığını dile getirdi. Kamu personelinin Bursa’yı, Büyükşehir Belediyesi’ni ve kendisini temsil ettiğini anlatan Başkan Aktaş, "Hep birlikte bu kuruma sahip çıkmalıyız. Her olumlu hareket sizlere artı yazar. Ancak her olumsuz hareket belediye ve başkanına döner. Hepimiz, işimizi en az yüzde 10 daha verimli yapacağımızın sözünü vermeliyiz. Kullandığımız malzemeyi yüzde 10 daha az kullanabilmeliyiz. Bu tutum, 5 milyar TL olan Büyükşehir Belediyesi bütçesine yıllık 500 milyon TL katkı sağlar" diye konuştu.