Zabıtaya ödül

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde zabıta personeli başarılı çalışmalarından dolayı plaket ile ödüllendirildi.

Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Zabıta Müdürlüğündeki personel ile bir araya geldi. Başkan Çelik, zabıta personeline fedakârca çalışmalarından dolayı plaket takdim etti. Süleyman Çelik, “Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımıza sağlıklı ve düzenli bir hayat sunmak için gece gündüz demeden fedakârca çalışarak halkımıza hizmet sunan Zabıta Müdürlüğü personelimize ilçem adına teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.