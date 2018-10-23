Zam yapan minibüslere ceza yağdı

Bursa'da minibüsçülerin taşıma ücretlerine belediyeden habersiz zam yapması üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, 300'e yakın araca ceza kesti.

Minibüs ücretlerine bir gecede 50 kuruş zam yapıldı. Bunun üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise zammın kanunsuz olduğunu ve gereken müdahalenin yapılacağını açıkladı. Bunun ardından zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Yetişkinler için tarife 2.50 TL'den 3 TL'ye ve öğrenciler için 2.25 TL'den 2.75 TL'ye çıkarıldı. Zam sonrası Alo 153 Zabıta Hattı kitlenirken, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine şehrin belli bölgelerinde denetimler yapan zabıta ekipleri, yaklaşık 300 araca 259 liradan ceza kesti. Minibüslere asılan fiyat tarifesini kaldıran ekipler, denetimlerin süreceğini ifade etti.

Öte yandan minibüsçüler ise uzun zamandır zam yapmadıklarını iddia etti.