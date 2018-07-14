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14 Temmuz 2018 14:06

Zehir şebekesine drone ile nefes kesen operasyon

Bursa’nın Gemlik ilçesinde binlerce kişiyi zehirleyecek uyuşturucu yakalandı.

Zehir şebekesine drone ile nefes kesen operasyon

14 Temmuz 2018 14:06

Drone’ların da kullanıldığı operasyon nefes kesti.


Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Kumla Mahallesi’ne operasyon yaptı. Uzun zamandır takibe alınan apartman dairesinde sentetik uyuşturucu imalatı yapan “Doktor” lakaplı R.C. İle U.G. baskınla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 2 kilo 400 gram civarında bonzai ve selvi tabir edilen madde, 100 gram metanfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli kimyevî madde, terazi, uyuşturucudan kazanıldığı tahmin edilen bir miktar para, 3 adet silah ve mermiler ele geçirildi.


Öğlen saatlerinde yapılan şok baskında poşetler içinde uyuşturucu bulunurken, gözaltına alınan şahıslar emniyete götürüldü.


Maddelerin iki bin kişiyi zehirleyebilecek miktarda ve piyasa değerinin 200 bin TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.


İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından zehir tacirlerine göz açtırılmayacağı da dile getirildi. Operasyon drone ile saniye saniye izlendi. Operasyon öncesinde bölgede inceleme yapan drone ekibi, zehir tacirlerinin kaçmasına fırsat vermedi.




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