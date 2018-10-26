Zehir taciri kadın uyuşturucu ve silahla yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devriye gezen polislerin şüphe üzerine durdurdukları kadın sürücünün üzerinden 5 gram metamfetamin çıkarken, otomobilde yapılan arama ise ruhsatsız tabanca ve mermiler bulundu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde devriye gezdikleri sırada 16 KIN 79 plakalı otomobili durdurdu. Araçtan indirilen kadın sürücü G.A'nın üzerinde 5 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta yapılan aramada, torpido gözünde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler bulundu. Gözaltına alınan G.A. adliyeye sevk edildi.