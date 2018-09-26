Zehir tacirleri uyuşturucuyu 30 bin liralık silahla koruyor

Narkotik polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu ie biri glock marka olmak üzere 3 silah ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen birden çok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda polis memurunun katıldığı operasyonda bir evden çıkan 30 bin lira değerindeki glock marka tabanca dikkat çekti. Narkotik polisi önceden tespit edilen adreslerin kapılarını koçbaşı yardımıyla kırarak içeri girdi. Evlerde arama yapan ekipler herhangi birinin kaçmaması için de çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı. Operasyonda 113 adet ekstasy tablet, 14 gram metamfetamin, bir miktar sentetik kannobinoid, aralarında 30 bin lira değerinde glock marka bir tabancanın da bulunduğu 4 adet ruhsatsız silah ve bu silahlara ait 57 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda B.M, H.C. ve C.Y. isimli 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.