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01 Haziran 2018 14:55

Zehir tacirleri uyuşturucuyu bebek bezinin içine zulaladı

Bursa’da narkotik polisi zehir tacirlerine yönelik yaptıkları operasyonda, uyuşturucu maddeleri bebek bezlerinin içerisinden çıkardı.

Zehir tacirleri uyuşturucuyu bebek bezinin içine zulaladı

01 Haziran 2018 14:55

Baskında 8 kişi gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda gördükleri manzara karşısında hayrete düştü. Zehir tacirleri son aylarda artan narkotik operasyonlarına karşın yakalanmamak için uyuşturucu maddeleri bebek bezlerinin içerisine sakladı.


Yapılan baskınlarda madde kullandıkları tespit edilen 8 kişi yakalanarak, uyuşturucuyu kimden aldıkları araştırıldı. Şahısların ifadelerinden yola çıkan narkotik polisi önceden adres tespiti yaparak söz konusu ikametlere baskın düzenledi. Narkotik ekipleri yaptıkları baskında her yerde uyuşturucu madde ararken aradıkları madde bebek bezlerinin içerisine zulalanmış vaziyette bulundu. Baskında 250 gram sentetik kannabinoid ile satışa hazır bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 8 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.




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