Zehir tacirlerine baskın: 2 kişi tutuklandı

Baskında hakkında işlem yapılan 10 şahıstan 2’si tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları ve sattıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Farklı adreslerde yapılan operasyonda 10 şahıs yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler 70 gram sentetik kannobinoid, 52 gram esrar, 96 kök hint keneviri, bir miktar uyuşturucu tablet ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ekipler tarafından operasyonda yakalanan 10 kişiden 8 tanesi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılırken 2 kişi adliyeye sevk edildi. Adlî makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.