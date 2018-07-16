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16 Temmuz 2018 14:03

Zehir tacirlerine baskın

Bursa Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 4 şahsa baskın düzenledi.

Zehir tacirlerine baskın

16 Temmuz 2018 14:03

Baskında silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbar edilen 4 kişinin yakalanması için düğmeye bastı. Uyuşturucu satışında 16 plakalı bir aracı kullandıkları tespit edilen şahısların yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, zehir ticareti yapan E.G, Y.K, T.G. ve A.G. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Arabada arama yapan ekipler, 40 gram metamfetamin, 60 gram esrar, bir miktar sentetik kannobinoid, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet pompalı tüfek ile çok sayıda fişek ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.




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