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27 Ağustos 2018 13:09

Zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

Bursa’da narkotik polisi uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 10 şahsı gözaltına aldı.

Zehir tacirlerine eş zamanlı baskın

27 Ağustos 2018 13:09

Şahıslara uyuşturucu madde satan kişilerin peşine düşen narkotik polisi, düzenledikleri eş zamanlı baskında 1 kişiyi gözaltına aldı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 10 şahsi gözaltına aldı. Şahıslara uyuşturucu madde satanların peşine düşen narkotik polisi, 10 kişinin ifadelerinden yola çıkarak zehir ticareti yaptıkları tespit edilen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Çok sayıda polisin katıldığı operasyonda E.U. isimli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahsın ev ve iş yeri ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır vaziyette paketlenmiş bir miktar metamfetamin, bir miktar esrar maddesi, bir miktar sentetik kannobinoid ve uyuşturucu tartımında kullanıldığı tahmin bir adet hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan E.U. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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