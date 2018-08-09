Zehir tacirlerine operasyon: 4 gözaltı

Çok sayıda adrese yapılan baskında 4 kişi gözaltına alındı, 4 bin 700 lira Türk lirası ile bir miktar döviz ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik baskın düzenledi. Şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon yapan ekipler baskında 4 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların ev ve iş yeri adreslerinde ve araçlarında arama yapan ekipler 482 gram sentetik kannobinoid, bir miktar sentetik ecza, bir adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 4 bin 700 Türk lirası ile bir miktar döviz ele geçirildi. Operasyonlarda O.A, E.B, İ.A. ve H.Z. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. İşlemleri biten şahıslar adli makamlara sevk edildi.