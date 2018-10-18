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Zehir tacirlerine vatandaştan suçüstü

Bursa’da emniyetin whatsapp ihbar hattı sayesinde 5 zehir taciri yakalandı.

Bursa'da emniyetin whatsapp ihbar hattı sayesinde 5 zehir taciri yakalandı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri whatsapp ihbar hattına gelen görüntüler üzerine harekete geçirdi. Görüntü ve ihbarı değerlendirmeye alan ekipler, 5 zehir tacirini özel harekat polisinin de katıldığı operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan F.G, E.D, S.D, E.D. ve H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adlî makamlara sevk edildi. Şahıslar hakkında vatandaşın çekip attığı görüntüler delil kabul edildi ve 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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