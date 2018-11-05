Zeytin yemek için yarıştılar

Bursa'da Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükbalıklı Zeytin Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar en fazla zeytin yemek için yarıştı.

3. Büyükbalıklı Zeytin Festivali bu yıl da hem tüketici ve üreticiyi bir araya getirdi. Büyükbalıklı'daki festivale Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, başkan yardımcıları, meclisi üyeleri, Marmarabirlik Mudanya Zeytin Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Bozbey, zeytin üretiminin ve tüketiminin desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Zeytinin insan sağlığı açısından önemine vurgu yapan Mustafa Bozbey, zeytinin üretiminin de tüketiminin de teşvik edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Zeytin üretiminde bölgenin baş tacı olan Büyükbalıklı Mahallesi'ne teşekkür ediyorum. 7 bin üyesi bulunan ve yüz binlerce insana katkı sağlayan bu kuruma sahip çıkmalıyız. Burada zeytin yağlı sabun yapılıyor. Zeytinyağlı sabun üretimi önemli, bu üretimin devam etmesi gerekiyor” dedi.

Zeytin tüketiminin insan sağlığı açısından önemine işaret eden Bozbey, her gün kahvaltıda en az 20 zeytin yediğini belirterek şöyle konuştu:

“Zeytin bizim özümüzdür ve onun için zeytine sahip çıkmak zorundayız. Bugün sofralarımızda yer alan tabiî gıdalardan biri olan zeytine sahip çıkmak hepimizin görevidir. Zeytin, sofranızdan hiç eksik olmasın. Başka sektörlerde olduğu gibi zeytin için de zeytin kooperatifleri olan Marmarabirlik hayatî öneme sahip. Böyle örgütlü birlikler kooperatifler kar amacı gütmeden üreticiyi ayakta tutmak amacıyla adeta bir can damarı görevi görüyor. Ona göre bu tür yapılara sahip çıkmamız lazım” şeklinde konuştu.

49 ülkeye zeytin ihracatı

Marmarabirlik Mudanya Zeytin Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız da bu yılın zeytin üreticisi açısından bir imtihan senesi olduğunu vurguladı. Konaklı Merkezi Alım Noktası'nın hayata geçirilmesinde destek olan Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Yıldız, “Zeytinciliği daha iyi bir hale getirebilmek için kapasitemizi mutlaka artırmak zorundayız. Zeytin alımımızı geçen yıl 8-9 bin tonlardayken bu sene 15 bin tona çıkardık. 52 alım noktası 7 bin üyemiz var. 49 ülkeye zeytin ihracat ediyoruz. Bunu daha da arttırabilmek adına yeni bir tesise ihtiyacımız var” diye konuştu.

Zeytin yemek için yarıştılar

3. Büyükbalıklı Zeytin Festivali'nde çeşitli yarışma düzenlendi. Büyükbalıklı sakinlerinden Halil Çakır'ın düzenlediği zeytinyağlı sabun yapımı atölyesi büyük ilgi gördü. Şef Emre İdrisoğlu da zeytinli yemek tarifleri verdi. İdrisoğlu, Zeytinli çökelek salatası, cevizli zeytin ezmesi ve zeytinli krep yaparken, aynı zamanda zeytinin sağlık açısından önemine de işaret etti. Festivalde düzenlenen karikatür atölyesine katılan çocuklar da zeytinle ilgili düşüncelerini karikatür ve resimle anlattı.

Festival kapsamında düzenlenen en çok zeytin yeme yarışması, zeytinli lezzetler yarışması ve en iyi zeytin yetiştiriciliği yarışması'nda da büyük heyecan yaşandı. Jüri üyelerinin büyük titizlikle değerlendirdiği zeytinli lezzetler yarışması'nda zeytinli mantı ile Emine Uşak birinci, zeytinli avcı böreği ile Fatma Sevim ikinci, zeytinli kadayıf dolması ile de Munise Öztürk üçüncü oldu. En iyi zeytin yetiştiriciliği yarışması'nda da Emir Uşak birinci, Halil Şimşek ikinci, Engin Çakı da üçüncü oldu.

Bu yıl ilk kez düzenlenen zeytin yeme yarışması da renkli anlara sahne oldu. 14 kişinin katıldığı yarışmada 90 saniyede 36 zeytin yiyen Osman Şahin birinci, Samet Aydın ikinci, Burak Şahin de üçüncü oldu.

Festivalde sahne alan Cengiz Ateş de seslendirdiği eserlerle katılanlara eğlenceli anlar yaşattı.