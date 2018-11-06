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Zeytin yerine kendileri yere düştüler: 1 ölü, 36 yaralı

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin ağacından düşenlerin sayısı artıyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin ağacından düşenlerin sayısı artıyor. Son bir ayda 1 kişi hayatını kaybederken, 36 kişi yaralandı.


Bursa ve ilçelerinde zeytin hasadı devam ederken, kazalar da artıyor. İznik ilçesinde sırıkla zeytin silkelemek için ağaçlara merdiven dayayan çok sayıda çiftçi dikkatsizliği sonucu düşerek zemine çakıldı. Hastanelik olan çiftçilerin çoğunun vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi. Geçen ay Müşküle köyünde zeytin ağacından düşen Arif Kırkan (55) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bir ayda İznik'te 36 kişinin zeytin ağacından düşerek yaralandığı öğrenildi.

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