Zeytinyağlı yemekler yarıştı

Orhangazi ilçesinde bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan Zeytin Festivali kapsamındaki ‘Zeytinyağlı Yemek Yarışması'nda 35 ev hanımı birbirinden leziz hünerleri ile yarıştı.

Orhangazi'de bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan Orhangazi Zeytin Festivali Kapsamında düzenlenen Zeytinyağlı Yemek Yarışması Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda yapıldı. Orhangazi'de her yıl geleneksel hale gelen Zeytinyağlı Yemek yarışmasına bu yıl 35 ev hanımı birbirinden nefis yemeklerle katıldı. Yarışmanın jüri üyeliklerini Kaymakam Yalçın Yılmaz'ın eşi Kübra Şehnaz Yılmaz, Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'ın eşi Zöhre Çağlayan, Jandarma Komutanı Ali Kanber'in eşi Beyza Kanber ve Aşçılık Usta Öğreticisi Ümmühan Çoban yaptı.

Yarışmada jüri üyeleri yemekleri hem sunum hem aslına uygunluk hem de tat kategorilerinde inceleyip değerlendirmesini yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda yarışmada birinciliği nar ekşili patlıcan sarması ile Derya Akdeniz, ikinciliği pazı yaprağında çiğ köfte ile Aysel Çolak ve üçüncülüğü fırında kereviz ile Merve Metinoğlu kazandı. Yarışmada dereceye girenlere ödülleri 5 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek olan Zeytin Festivali Kutlama Programında takdim edilecek. Yarışma bitiminde yemek yarışmasına katılan tüm katılımcılara Orhangazi Belediyesi tarafından çiçek ve çeşitli hediyeler takdim edildi.