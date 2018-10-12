Zihin engelli adam kayıplara karıştı

Bursa'da zihin engelli yaşlı adamdan 8 gündür haber alınamıyor.

Yıldırım'da ikamet eden 53 yaşındaki Bekir Sönmez, 8 gün önce evinden ayrılıp sırra kadem bastı. Bir daha geri dönmeyen Bekir Sönmez için ailesi kayıp ihbarında bulunurken, Emniyet Genel Müdürlüğü de harekete geçip kayıp ilânını paylaştı. Sönmez için EGM tarafından gönderilen mesajda, 1.75 boyunda, 60 kilogram ağırlığında, esmer tenli, kır saçlı, navi gözlü ve zihin engelli olduğu bildirildi. Kayıp şahsı görenlerin 155 polis hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermeleri istendi.