Zihinsel engelli genç kıza kabusu yaşattılar

jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi. Genç kızın verdiği ifade sonrasında Bursa’nın İnegöl ilçesindeki bir bağ evinde bir çok kişi tarafından tecavüze uğradığının ortaya çıkması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olaya karıştıkları iddia edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale’nin Çan ilçesinde, ’markete gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki Gamze U. bir daha geri dönmedi. Yarım saat sonra markete kızını aramaya giden anne Songül U., kızının markete hiç gitmediğini öğrenince emniyete giderek ihbarda bulundu. Bunun üzerine polis genç kızı bulmak için geniş çaplı arama başlattı. Polis, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aralıksız sürdürülen aramalarda genç kız 13 gün boyunca bulunamadı.

Olaydan sonra (EGM) Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kayıp ilanı ile 81 ilde aranan genç kız kayboluşunun 14’üncü gününde Eskişehir’de tren garında polis tarafından farkedilince gözetim altına alınarak Çanakkale’ye götürülüp ailesine teslim edildi. Genç kız yaşadıklarını annesine anlatınca duyduklarına inanamayan anne Songül U. zihinsel engelli kızını da yanına alarak Bursa İnegöl Jandarma İlçe Komutanlığına gelerek şikayette bulundu.

Bağ evinde 9 kişinin saldırısına uğramış

Jandarma karakolunda ifade veren genç kız başından geçenleri şu şekilde anlattı. İddiaya göre, Markete gidiyorum diyerek evden ayrılan 22 yaşındaki Gamze U. Çanakkale’de otostop çektiği bir tırla Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesine geldi. Burada tırdan inen genç kız yaya olarak aynı mahallede gezdiği sırada, yanına gelen Caner Y. isimli kişi ile bir süre sohbet edip onun kullandığı araca bindi. Caner Y. tarafından bir çiftliğe götürülen zihinsel engelli genç kız buradaki bağ evinde birden fazla kişinin tecavüzüne uğradı. Bağ evinde zorla tutulan Gamze U. olaydan bir gün sonra evde kimsenin olmamasını fırsat bilip candan kaçmayı başardı. Kurşunlu yolu üzerinde genç kızı farkeden zanlılardan biri aracına alıp götürdüğü baraj yolunda bir kez daha tecavüz edip Bursa-Ankara Karayolu Mezitler Mevkiinde araçtan indirdi. Bir kez daha otostop çeken Gamze U. önce Kütahya’ya ardından da trenle Eskişehir’e gitti ve burada polis ekipleri tarafından farkedilip ailesine teslim edildi.

9 zanlı tek tek yakalandı

İddialar üzerine harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla şüphelileri aramaya başladı. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler Caner Y. başta olmak üzere Efe G., Tolga G., Uğur C., Emir C., Mehmet K., Ayhan Y., İbrahim K. ve Sezer B. isimli 9 kişi tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların sorgulama da suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. İfadesi alınırken fenalaşan genç kız 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Gamze U.’nun 4 Temmuz tarihinde evinden ayrılarak otostopla bindiği tır ile Kurşunlu mahallesine geldiğini, tanıştığı kişi ve arkadaşları tarafından götürüldüğü bağ evinde bir çok kez tecavüze uğradığını, uyuşturucu ve alkol kullandırıldığını söylediği öğrenildi.

Annesi "kızım rüyamda anne beni gel buradan al diyor" demişti

Öte yandan, anne Songül U. kızının kayıp olduğu dönemde İHA muhabirine yaptığı açıklamada kızının rüyasında ’anne gel beni al’ dediğini söylemişti. Uysal, kızının tedavisinin yarım kalması halinde daha büyük bir felaket yaşanabileceğinden korktuğunu anlatarak, "Benim çocuğum hasta. Benim çocuğumu bırakın, tedavisi yarım kalmasın. Benim çocuğumun tedavisi yarım kalırsa daha büyük felaketler olabilir. Ne olursunuz benim çocuğumu bırakın" çağrısında bulunmuştu. Olayla alakalı jandarmanın tahkikatının devam ettiği belirtildi.