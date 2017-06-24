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24 Haziran 2017 12:39

Zincirleme kaza: 6 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, 4 araç birbirine girdi, biri çocuk 6 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 6 yaralı

24 Haziran 2017 12:39


Edinilen bilgilere göre, 1. Ceylan sokaktan Kabadayı sokağa çıkmakta olan sürücü 22 yaşındaki Alihan M. yönetimindeki 16 PS 778 plakalı özel otomobil, Kabadayı sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü İsmail D. yönetimindeki 16 KCC 05 plakalı özel otomobil ile çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisi ile savrulan 16 PS 778 plakalı özel otomobil, 1. Ceylan sokak üzerinde park halinde olan 16 T 5537 plakalı Ticari taksiye çarpıp, sürükleyerek önünde park halinde olan 16 Y 3510 plakalı kamyonete çarptırdı.


Dört aracın karıştığı kazada, 16 PS 778 plakalı özel otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşları 23 yaşındaki Burak Y. ile 22 yaşındaki Murat G., 16 KCC 05 plakalı özel otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi Kübra D. ve kızları 4 yaşındaki Zeynep D. yaralandı. Çarpışmanın sesini duyan sokak sakinlerinden bazıları yaralıların yardımlarına koşarken, bazıları da meraklı gözlerle müdahale çalışmalarını izlediler.


Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralılardan 4 yaşındaki Zeynep D.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi. Ağır hasar alan araçlarla çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.




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