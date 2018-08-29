Alacahırka Mahallesi’nde Bitinya ve Bizans döneminde kullanılan zindanların yer aldığı Zindan Kapı’da restorasyon çalışmaları sürüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Zindan Kapı’da gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Aktaş, tarih ve kültür şehri Bursa’nın değerlerinin geleceğe taşındığını belirterek, “Tarihî Bursa surlarının önemli noktalarından Zindan Kapı, Kaplıca Kapısı’ndan 390 metre ileridedir. Cilimboz Deresi boyunca kayalıkların oyulması ile inşa edilen bir yol ile ulaşılıp, Uludağ eteklerine açılan ara kapıdır. Bu kapıyı pazara gelip giden köylülerin kullandığı biliniyor. Yakınlarında zindan bulunduğundan bu isimle anılıyor” dedi.

Turistlerin ilgi odağı olacak

Yapının yakın tarihe kadar metrûk durumda olduğunu hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, “Zindan Kapı, gerçekleştirilen proje ve restorasyon uygulamaları ile aslî yapısına kavuşturularak, sağlıklı, güvenli ve kullanılabilir bir mekân olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bursa’da çok tarihî mekân var ama Zindan Kapı, yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken noktalardan biri olacak” diye konuştu.

Başkan Aktaş, bölgede yapılan çalışmaları anlatarak, “Zindan Kapı, üç kule, kuleleri birbirine bağlayan duvarlar ile zindanların bulunduğu bölümden oluşuyor. Zindan bölümleri tamamlandı, iki kule yapısı tamamlanma aşamasına geldi ve bir kulenin de çalışmaları devam ediyor” açıklamasını yaptı.

Hem müze hem de sosyal tesis

Arkeolojik kazı çalışmaları sırasında Hisar içi ile bağlantılı olduğu düşünülen tünelin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Onaylı projeler doğrultusunda güçlendirme çalışmaları yapıldı. Zindan Kapı’daki bütün çalışmaların, 4 ayda tamamlanmasını hedefliyoruz” dedi.

Çalışmaların yaklaşık maliyetinin 10 milyon TL’yi aştığını kaydeden Başkan Aktaş, “Bursa’da çok güzel bir eser ortaya çıkıyor. Zindan Kapı, hem bir sosyal tesis, hem de müze kimliğiyle çok önemli bir çekim merkezi olacak” diyerek, tarihi yapıyı yakından inceledi.

Zindan Kapı, tarihin tanığı

Yaklaşık 2500 yıla dayanan tarihiyle Bitinya dönemi surlarının bulunduğu bölge, Bursa’nın ilk yerleşim alanı olarak biliniyor. Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethettiği sur içi bölgesindeki surların yeni baştan yapılması ve tarihi izlerin oluşturulması konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları hızla devam ediyor. Yaklaşık 4 bin metreyi bulan, şehri çevreleyen surlar ve kapılardaki çalışmalar, ana hisar kapısı olan Saltanat Kapı ile başladı; Fetih Kapı, Yerkapı, Tahtakale Yokuş Cadde Kapısı ve Kaplıca Kapı ile devam etti. Çalışmaları son aşamaya gelen Zindan Kapı ise kalenin en önemli bölgelerinden. Zindanların da olduğu alan, surların güneybatısı ve Uludağ Yolu’na bakan bölgede bulunuyor.