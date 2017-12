Ziraat Mühendisleri Bursa Şubesi’nde seçim heyecanı

Grubun başkan adayı Handan Aydın, hedeflerinin katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışı ile hareket ederek ziraat mühendisliği mesleğini toplumda itibarlı bir yere taşımak olduğunu söyledi.

Grup üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Handan Aydın, yapmayı hedefledikleri çalışmalarını anlattı. Aydın, Türkiye’de yıllardır tarım ve hayvancılık politikalarında bir dizi yanlışlık yapıldığını ve ziraat mühendislerine bu yanlışları giderme fırsatı sunulmadığını belirtti. Uygulanan hatalı politikalarile Türkiye’nin tohum, fide ve fidanda yabancı ülkelere bağımlı hale geldiğini vurgulayan Handan Aydın, “Oysa 4 mevsim yaşanan ülkemiz, coğrafi açıdan çok avantajlı bir konumdadır. Dışa bağımlıktan kurtulmak için biran önce kendi gen varlığımızı geliştirip tarımın ve insanlığın hizmetine sunmalıyız. Bunu başardığımızda, ülkemizin ekonomisine büyük bir katkı sunulacaktır ve binlerce ziraat mühendisi arkadaşımız da meslek dışı işlerde çalışmak yerine kendiişlerini yapmaya başlayacaklar” dedi.

Tarım ve hayvancılık sektörünün, işin niteliğinden dolayı diğer sektörlerden farklı olduğuna vurgu yapan Handan Aydın, toplanan mahsulün üretim bölgelerine, iklime ve üreticilerin uygulamasına göre değişebildiğini söyledi. Fidanın ya da tohumun toprağa inmesinden, ürünün toplanmasına ve muhafazasına kadar geçen her aşamada bilgi ve tecrübeye ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Aydın, “Bu işte zamanlama çok önemlidir. Çünkü üretilen her mahsul insan sağlığı ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, tarım ve hayvancılık ehliyetsiz ellere bırakılmayacak kadar önemlidir, üretimin her aşamasının ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılması gerekir” dedi.

Aydın, Türkiye’de ziraat mühendislerinin hiçbir zaman tarım uygulamalarında gerçek anlamda devreye giremediklerini, karşılarına bürokratik engeller çıkarıldığını veya ticari kaygılarla hareket edildiğini de ifade etti. Aydın, “Bugüne kadar, ülke tarımının, çiftçilerin ve sektörde çalışanların yanında olabileceğimiz bir sistem kurulamadı. Bu durum; ülkemiz ekonomisine, çiftçimize ve meslektaşlarımıza zarar veriyor. Ülkemizde ziraat mühendislerinin bilgisi, çiftçimizin tecrübesi ile birleştirilmeli, sektörde kuruluşlarda işin içine dâhil edilerek gelişmemize ve büyümemize fırsat sunulmalıdır” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde görev yapan mevcut yönetimin üyeleri ve ülke tarımı için gerekli olan titiz çalışmaları tam anlamı ile yerine getirmediklerini de söyleyen Handan Aydın, “Arkadaşlarımız ne yazık ki, ülkemizde ve Bursa’da tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi yönünde yenilikçi fikirler ortaya koyamadılar. Tarım ve hayvancılık sektörünün meselelerini tespit edemediler ve ziraat mühendislerinin sıkıntılarını bilmiyorlar. Bu sebeple çözüm sunamıyorlar. Bizler bu görevi hakkı ile yerine getirmek için şubemizin yönetimine aday olduk” şeklinde konuştu.